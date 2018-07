Vliegtuig Brussels Airlines maakt onvoorziene landing in Toulouse: “Ongewone geur in cockpit”

Een vliegtuig van Brussels Airlines heeft vrijdagmorgen een onvoorziene landing gemaakt in Toulouse. Het toestel, dat was opgestegen om 6u in Zaventem, was onderweg naar Palma de Mallorca. Na een uurtje vliegen merkte de piloot een ongewone geur op in de cockpit en landde het toestel volgens de voorzorgsmaatregelen op de dichtstbijzijnde luchthaven, die van Toulouse.

“Het ging om een voorzorgslanding”, zo vertelt Kim Daenen woordvoerster van Brussels Airlines aan onze redactie. “De piloot van de Airbus A319 nam een ongewone geur waar in de cockpit en vroegen een landing aan op de luchthaven van Toulouse. Dat moet zo volgens alle voorzorgsmaatregelen, ook al is momenteel niet duidelijk of er al dan niet een technisch defect is.”

“De piloot heeft de 140 passagiers op de hoogte gebracht van het voorval. De landing gebeurde zonder problemen. Momenteel moeten we nog afwachten hoe de situatie verder evolueert. Het is dus nog niet zeker of de passagiers met hetzelfde vliegtuig kunnen verder vliegen of eventueel worden omgeboekt.”

