Astrid Coppens wint proces tegen ‘den John’: “Gerechtigheid is eindelijk geschied”

John Bryan, de ex-man van Astrid Coppens, heeft opnieuw bakzeil gehaald bij de rechter: hij krijgt van haar geen enkele euro. Eind vorig jaar won de Hollywoodvrouw na 2,5 jaar procederen de rechtszaak tegen Bryan. Hij zei dat Coppens inkomsten verzweeg in de scheidingsovereenkomst en eiste twee miljoen euro van haar.

Ondanks de uitspraak ging hij in beroep met een “ijzersterk dossier”. Maar dat woog toch te licht. De rechter oordeelde deze week opnieuw in het voordeel van Coppens bij gebrek aan bewijzen.

Voor haar komt er zo een einde aan de nachtmerrie. Elke maand was ze tienduizenden euro’s aan advocatenkosten kwijt, zo was te zien in haar meest recente realityreeks Astrid op Vijf.

“Eindelijk gerechtigheid”

“Eindelijk een beetje positief nieuws voor mijn dochter”, zegt haar vader Marc Nuyens, ook een advocaat, aan Het Laatste Nieuws. “De voorbije jaren waren bijzonder zwaar voor Astrid. We hopen nu dat die man voorgoed uit haar leven en dat van mijn zoon verdwijnt.”

Astrid zelf geniet momenteel van een paar dagen vakantie in ons land met haar man Bram Coppens. “Ik heb gewonnen. Gerechtigheid is eindelijk geschied”, zegt zij in een korte reactie.

“Hij is een bullebak”

Voor ‘den John’ is de weigering dan weer een nieuwe mokerslag. Volgens Keith Fink, de advocaat van Astrid, zit hij immers helemaal aan de grond.

“Hij is een echte bullebak en is niks meer waard zonder Astrid”, reageert hij in de Britse krant Daily Mail. “John Bryan heeft haar oneerlijk aangevallen, maar zij heeft teruggevochten.”