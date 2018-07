Politie zoekt getuigen van moord op Maastrichtse vrouw (22)

Een 22-jarige vrouw die afgelopen maandag om het leven werd gebracht in een woning in Hilversum, is afkomstig uit Maastricht. Dat meldt de Nederlandse.

De politie kreeg maandagochtend rond kwart over elf een melding van een verdachte situatie bij een huis in Hilversum. In de woning werd het lichaam van een 22-jarige vrouw gevonden. Ze bleek met geweld om het leven te zijn gebracht.

De Maastrichtse woonde tijdelijk in de woning. Het gaat om een villa die in meerdere woningen is opgedeeld. Buurtbewoners vertelden dat er vooral jonge mensen verbleven, die zelden of nooit voor overlast zorgden.

Het onderzoek naar haar dood is nog in volle gang. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Burgernet

Een man met donker haar en een rode trui die vlak na de melding in de buurt van de woning werd gezien, is ondanks een burgernetactie niet meer gevonden. De politie denkt niet dat de man in verband kan worden gebracht, maar is wel naar hem op zoek.