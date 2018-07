Stoffel Vandoorne: "Het is te vroeg om dit F1-seizoen af te schrijven"

Het F1-seizoen 2018 verloopt voor McLaren en onze landgenoot Stoffel Vandoorne niet zoals verhoopt. Volgens Vandoorne betekent dat echter niet dat we het seizoen nu al moeten afschrijven.

"Ik zou niet zeggen dat ons seizoen afgeschreven is," aldus Vandoorne. "We zullen nog steeds nieuwe onderdelen naar de circuits meebrengen, begrijpen waar onze wagen performance mist. Uiteindelijk zullen we dat ook moeten weten voor het ontwerp van onze wagen volgend jaar."

"Het seizoen is zeker nog niet afgeschreven. Ik denk dat de resultaten zeker en vast niet zijn wat we ervan verwacht hadden. Wanneer je echter terugkijkt naar waar we ons vorig jaar bevonden dan staan we er nu beter voor, het seizoen is dus zeker en vast nog niet afgeschreven."

Recent nam technisch directeur Eric Boullier ontslag en werden er nog enkele andere reorganisaties binnen McLaren gedaan. Vandoorne staat niet negatief tegenover de wijzigingen binnen McLaren al zal er van vandaag op morgen niet opeens een oplossing zijn.

"Er is geen specifieke tijdlijn, buiten dat we weten dat je een team niet van de ene dag op de andere, of van de ene race op de andere, kan transformeren. Dat zal een beetje tijd vragen," besloot Vandoorne.

