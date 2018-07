Kevin Janssens komt maar liefst 17 kilo aan voor filmrol

Hoeveel heeft een ­acteur over voor een rol? Veel, zo blijkt. Want voor de nieuwe film ‘De Patrick’ kwam Kevin Janssens liefst 17 kilo aan. Zijn buikje kan hij niet meer wegmoffelen, “maar ik moest verdikken om me te kunnen inleven in deze rol”.

Matthias Schoenaerts kweekte 15 kilogram aan spiermassa bij voor zijn rol in Rundskop, Koen De Graeve viel 20 kilo af voor Tot Altijd. Nu mag ook Kevin Janssens (38) zich tot dat rijtje straffe metamorfoses rekenen: voor zijn nieuwe filmproject De Patrick kwam hij 17 kilo aan. De opnames van de film gingen deze week van start op een geheime locatie in de Ardennen, maar op de eerste wazige beelden kan Janssens zijn buikje niet wegmoffelen.

De Patrick wordt een tragikomedie over de zin en onzin van het leven. Het verhaal speelt zich af in 1985, op een naturistencamping waar Janssens’ hoofdpersonage werkt als klusjesman. Wanneer “de Patrick” op een dag zijn favoriete hamer kwijtspeelt, begint hij aan een zoektocht die hem alle hoekjes van de camping laat zien. En als Patricks vader plots sterft, wordt het zowaar een existentiële queeste.

“Toen onze regisseur Tim Mielants me vroeg voor deze rol, beseften we dat de Patrick als personage mijlenver van mezelf stond”, vertelt Janssens. “Tim vroeg me daarom of ik wilde verdikken. Als ik mijn eigen lichaam niet meer zou herkennen, kon ik gemakkelijker de Patrick worden. En dat heeft gewerkt. Het was een uitdaging, maar nu heb ik er heel veel zin in.”

Waargebeurd verhaal

De Patrick wordt het langspeeldebuut van Tim Mielants, die voor VTM de series Code 37 en Cordon maakte. Hij is nu al trots op zijn hoofdrolspeler. “Ik vind het een voorrecht dat Kevin dit wou doen”, zegt Mielants. “Hij is all the way gegaan om de Patrick te worden. Deze film betekent veel voor mij, want hij is gebaseerd op mijn jeugd. In de zomer van 1985 verbleef ik met mijn ouders op een naturistencamping in de Pyreneeën. Die reis zal me altijd bijblijven.”

Naast Kevin Janssens spelen ook Josse de Pauw, Tine Van den Wyngaert en Jan Bijvoet mee. De opnames lopen nog tot eind augustus. De film wordt in de loop van 2019 in de zalen verwacht.