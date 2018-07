Donald Trump haalt hard uit naar Britse premier May: “Ik gaf ze raad over Brexit maar ze luisterde niet”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview met het boulevardblad The Sun uitgehaald naar de brexitstrategie van de Britse premier Theresa May. Een zachte brexit zou een handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk onmogelijk maken. Voor de pas opgestapte buitenlandminister Boris Johnson had Trump dan weer lof.

May stelde vorige week het “collectief standpunt” voor van haar regering over de toekomstige Brits-Europese relaties na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Met het plan kiezen de Britten voor een zachtere brexit.

In het interview met The Sun spreekt de Amerikaans president van een “erg jammerlijk” voorstel. Volgens Trump had May zijn advies moeten volgen om een hard standpunt in te nemen. Het voorstel maakt ook een handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk onmogelijk. “Als er ze de deal zo afsluiten, zouden we met de Europese Unie in plaats van met het Verenigd Koninkrijk zaken doen, dus het zal het verdrag waarschijnlijk kapotmaken.”

Foto: AFP

Het Amerikaanse staatshoofd had dan weer wel lof voor Boris Johson, die uit ongenoegen met het door May doorgedrukte brexitplan begin deze week opstapte als minister van Buitenlandse Zaken. De oud-burgemeester van Londen “zou een goede premier zijn” omdat hij “de juiste instelling” heeft.

“Wat in Europa gebeurt, is een schande”

Premier Theresa May omschrijft hij als “een aardige persoon”. In het interview haalt hij verder uit naar Londens burgemeester Sadiq Khan, die volgens Trump de Britse hoofdstad op een “verschrikkelijke” manier bestuurt, omdat hij terrorisme en criminaliteit niet zou aanpakken.

“Wat in Europa gebeurt, is een schande”, bekritiseert Trump ook het Europese migratiebeleid. “Deze immigratie toestaan in Europa is een schande. Het verandert de structuur van Europa en als jullie niet snel iets ondernemen, wordt het nooit meer zoals het was. En dat bedoel ik niet positief.”

Foto: AFP

De Amerikaanse president Donald Trump is donderdagmiddag in Londen aangekomen voor een vierdaags officieel bezoek aan Groot-Brittannië. Donderdagavond woonde president Trump met zijn echtgenote Melania een diner bij met de Britse premier Theresa May. Vrijdag ontmoet hij koningin Elisabeth op Windsor Castle.

The Sun publiceerde het interview met Trump donderdagavond kort nadat de president in Blenheim Palace een staatsdiner met May bijwoonde. Het gesprek werd woensdag voor de NAVO-top opgenomen op de Amerikaanse ambassade in Brussel.