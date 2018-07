Ook tijdens het WK laat onze huisanalist Johan Boskamp zijn licht schijnen over prangende thema's. En zoals gewoonlijk neemt de Rotterdammer geen blad voor de mond.

“Iedereen hoopte op België-Engeland, maar helaas krijgen we die wedstrijd niet in de finale. Die is weggelegd voor de Fransen en die verrassende Kroaten. Hun overwinning tegen Engeland was verdiend. Ze ...