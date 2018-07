STVV hield dan wel schietoefeningen tegen Spouwen-Mopertingen (tweede amateurliga), toch was het nieuws van de dag op Stayen het afketsen van de overgang van de Marokkaanse aanvaller en WK-spits Ayoub El Kaabi. “Ik heb nood aan extra scorend vermogen”, trok coach Marc Brys ondanks de ruime 0-8-overwinning aan de alarmbel. “Liever gisteren dan vandaag.”

De Kanaries waren al weken in onderhandeling met Ayoub El Kaabi, de Marokkaanse spits die op het WK in de basis startte tegen Iran mocht invallen tegen Portugal. El Kaabi had zelfs een persoonlijk akkoord ...