Gerenommeerde voetbalsite zet op basis van statistieken 4 (!) Rode Duivels in hun flopelftal van halve finales

Wij Belgen werden lyrisch na de zege tegen Brazilië en zelfs na de uitschakeling tegen die uitgekookte Fransen werden de Rode Duivels in eigen land nog bewierookt. Maar niet iedereen zet de Belgen op een piëdestal na hun halve finale op dit WK. Squawka, een populaire en gerenommeerde voetbalsite die zich vooral baseert op statistieken, zet maar liefst vier Rode Duivels in hun flopelftal van de halve finales. Die ene Belg in hun topelftal maakt dat niet goed...

Eden Hazard houdt Belgische eer hoog

Laten we beginnen met het positieve: Eden Hazard staat in het topelftal van Squawka dat zoals gewoonlijk vooral bestaat uit spelers van de twee finalisten. Meer zelfs, onze aanvoerder is de enige speler die niet voor Frankrijk of Kroatië speelt (4-2-3-1):

Doelman: Hugo Lloris (Frankrijk)

Rechterverdediger: Sime Vrsaljkoo (Kroatië)

Centrale verdediger: Raphael Varane (Frankrijk)

Centrale verdediger: Samuel Umtiti (Frankrijk)

Linkerverdediger: Lucas Hernandez (Frankrijk)

Defensieve middenvelder: N’Golo Kanté (Frankrijk)

Centrale middenvelder: Paul Pogba (Frankrijk)

Rechterflankspeler: Kylian Mbappé (Frankrijk)

Aanvallende middenvelder: Eden Hazard (BELGIË)

Linkerflankspeler: Ivan Perisic (Kroatië)

Spits: Mario Mandzukic (Kroatië)

Foto: AP

De motivering voor Hazard luidt als volgt: Eden Hazard is een dribbel-sensatie en was duidelijk gemotiveerd door een mogelijke WK-finale en de etalage waarin hij zich bevond. De Belg speelde geweldig tegen Frankrijk. Zelfs in de nederlaag schitterde hij als de creatieve leider van de Rode Duivels, soms zelfs letterlijk helemaal in zijn eentje. Hij ging al swingend ten onder.

Belangrijkste statistiek: Eden Hazard vervolledigde in zijn wedstrijd 10 van zijn 12 dribbels, meer dan elke andere speler op dit WK.

Foto: BELGA

Vier Belgen in flopelftal...

En dan nu het slechte nieuws: vier Rode Duivels werden het slachtoffer van de (te) hoge verwachtingen en staan in het flopelftal (3-5-2). Engeland doet wel nog slechter met vijf spelers.

Doelman: Jordan Pickford (Engeland)

Rechterverdediger: Kyle Walker (Engeland)

Centrale verdediger: Toby Alderweireld (BELGIË)

Linkerverdediger: John Stones (Engeland)

Rechterflankspeler: Nacer Chadli (BELGIË)

Defensieve middenvelder: Mousa Dembélé (BELGIË)

Centrale middenvelder: Jordan Henderson (Engeland)

Linkerflankspeler: Ivan Strinic (Kroatië)

Aanvallende middenvelder: Kevin De Bruyne (BELGIË)

Linkerspits: Oliver Giroud (Frankrijk)

Rechterspits: Harry Kane (Engeland)

Foto: Photo News

De motivering voor Alderweireld luidt als volgt: Alderweireld was vooral een toeschouwer tegen Frankrijk, want België domineerde de wedstrijd maar toen hij toch ​​verdedigend moest tussenkomen, faalde hij. Hij was degene die Samuel Umtiti moest dekken bij de hoekschop van Antoine Griezmann en hij was degene die niet bij Umtiti stond toen die Frankrijk op voorsprong kopte.

Belangrijkste statistiek: Alderweireld won geen enkel luchtduel tegen Frankrijk.

Foto: Photo News

De motivering voor Chadli luidt als volgt: Chadli speelde als linkerflankspeler tegen Japan en Brazilië, maar toen hij naar rechts werd verhuisd tegen Frankrijk bleek hij totaal inefficiënt te zijn. Chadli kon zijn momentum niet grijpen en uiteindelijk verspilde hij talloze aanvallen met slechte passes.

Belangrijkste statistiek: Chadli gaf meer voorzetten dan wie ook in de halve finales (11), maar slechts eentje kwam aan.

Foto: EPA-EFE

De motivering voor Dembélé luidt als volgt: Niemand die begreep waarom Moussa Dembélé op het WK niet speelde voor België. Maar misschien kan zijn slaapverwekkende vertoning in de halve finale, toen hij niet in staat bleek om te gaan met de briljante prestatie van Paul Pogba, enig licht werpen op die situatie.

Belangrijkste statistiek: Dembélé kwam tot geen enkel schot tegen Frankrijk

Foto: Photo News

De motivering voor De Bruyne luidt als volgt: Na twee wonderbaarlijke vertoningen in de 1/8e finale en de kwartfinale, kwam Kevin De Bruyne een bakstenen muur tegen. De Bruyne werd ingezet in een meer rechtse rol en werd gemakkelijk buitenspel gezet door Frankrijk, met uitzondering van één wonderlijke poging die zo goed was dat hij zijn teamgenoten zelfs voor de gek hield.

Belangrijkste statistiek: Niemand verloor meer ballen dan Kevin De Bruyne (28) in de halve finales