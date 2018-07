Mexico 1986, dat andere WK waarin België de halve finales speelde, is weer actueel. Wie afgaat op Wikipedia, een recent boek of enkele ex-Rode Duivels op tv, leeft met het idee dat René Vandereycken na geruzie naar huis werd gestuurd, met een blessure als drogreden. Volgens sommigen zelfs na de tweede groepsmatch, terwijl hij tijdens de 1/8ste finale tegen de Sovjet-Unie nog in Mexico was. Tijd om het dwalen te stoppen met - eindelijk, na 32 jaar stilzwijgen - de kroongetuigenis van Vandereycken.