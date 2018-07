In het Canadese Quebec gaat woensdag het WK onderwaterhockey van start. Ons land is daar vertegenwoordigd met een mannen- en vrouwenploeg. Liefst veertien spelers en speelsters van Orca Bilzen zitten bij de selecties. Maar ook in de ploegen van Spanje en Nederland is de Limburgse club vertegenwoordigd. “Ja, we zijn nogal competitief ingesteld”, reageert Ine Schops van Orca Bilzen.