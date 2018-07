De rust. De inspanning die je er moet leveren. De beloning van een uitzicht als je een top hebt bereikt. Er waren veel redenen waarom Robert Wynants zijn hart had verloren aan de bergen. Zijn passie deelde hij gul met beginnende klimmers en trekkers, die hij nauwgezet inwijdde in het alpinisme. ‘Robert had het aura zelf uit graniet en staal te zijn gehakt.’