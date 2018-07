Kris Peeters naar Europa?

Politieke afscheid van Marianne Thyssen (CD&V) is slechte zaak voor Ivo Belet

BrusselHuidig Europees commissaris Marianne Thyssen (CD&V) heeft gisteren aangekondigd dat ze in november 2019 de actieve politiek vaarwel zegt. Tovert partijvoorzitter Wouter Beke volgend jaar een nieuw wit konijn als Europees lijsttrekker uit zijn hoed (plan B) of krijgt vicepremier Kris Peeters de Europese koppositie (plan A)? In beide scenario’s lijkt het Hasseltse Europarlementslid Ivo Belet het kind van de rekening.