Na een ware slijtageslag verzekerde Kroatië zich ten koste van Engeland van de WK-finale. “Zagreb is zowat ontploft”, vat Branko Strupar (48) het feestje in zijn thuisland samen. De Belgische Kroaat is niet verrast door de sterke prestaties van Luka Modric en co. “Deze generatie is beter dan die van Frankrijk ’98. En zondag staat iedereen in België achter Kroatië. Mooi is dat!”