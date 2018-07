Hoe een weesjongen en vluchteling een heldenrol speelde bij de redding van de Thaise jongens uit de grot

Hij is amper veertien jaar, maar hij is nu al een grote held. Zijn voetbalvriendjes, de reddingwerkers en alle familieleden zijn hem enorm dankbaar. Dankzij zijn aanwezigheid in de Thuam Luang-grot, kon de reddingsactie efficiënt, vlot en rustig verlopen. Weesjongen Adul Sam-on was een baken van hoop tijdens de achttien dagen waarin de jongens vastzaten in de duisternis.