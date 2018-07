Red Panthers verslaan China in oefeninterland

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 13) hebben donderdagavond in Oudergem China (FIH 8) met 2-1 verslagen in een oefeninterland ter voorbereiding van het WK, dat van 21 juli tot 5 augustus plaatsvindt in Londen.

Het team van Niels Thijssen kwam in het eerste kwart op voorsprong via Anne-Sophie Weyns. Louise Versavel zette de 2-0 op het scorebord in het tweede kwart. In het vierde kwart milderde China. Stephanie Vanden Borre vierde haar honderdste cap.

Woensdag wonnen de Red Panthers ook al met 2-1 van Japan (FIH 12), waarmee ze zaterdag (17u) opnieuw sparren in Oudergem.

Op het WK is België ondergebracht in poule D, samen met Japan, Nieuw-Zeeland (FIH 4) en Australië (FIH 5). De poulewinnaars zijn zeker van een plaats in de kwartfinales. De nummers twee en drie spelen de barrages, met als inzet de overige vier plaatsen bij de laatste acht.