Thomas Meunier: “We zijn gewoon beter dan Engeland”

We durven er geld op inzetten dat u niet weet hoe laat België zaterdag tegen Engeland speelt. Zullen we u helpen? 16.00 uur Belgische tijd. In Engeland ligt men al helemaal niet wakker van de kleine finale. Ten onrechte, vinden wij. Brons is geen troostprijs. “We willen winnen en zijn gewoon beter dan Engeland”, aldus Thomas Meunier.