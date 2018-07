Afscheid van Hasseltse uit 'Vandaag over een Jaar': “Ze wilde euthanasie bespreekbaar maken”

Hasselt - Op 26 april kondigde de Hasseltse Igna Thys (73) in het Eén-programma ‘Vandaag over een Jaar’ aan dat ze haar leven zou beëindigen. De botkanker laten behandelen en het zo nog een tijdje rekken, vond ze zinloos op haar leeftijd. Ze heeft woord gehouden: maandag heeft Igna euthanasie ondergaan. Zoon Vincent (49), dochter Isolde (45) en Isoldes partner waren erbij.

In het programma van Cath Luyten was te zien hoe Igna vorig jaar in mei al een afscheidsfeest hield voor een honderdtal familieleden en vrienden. “Wat heb ik aan een begrafenis?” vertelde ...