Commissievoorzitter Juncker lijkt “stomdronken” tussen wereldleiders te strompelen

Er is commotie over beelden vanop het galadiner na de NAVO-top. Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, lijkt stomdronken te strompelen tussen de andere wereldleiders. Zelf wijt hij het aan “een rugprobleem”, maar voormalig eurocommissaris Karel De Gucht heeft daar een andere mening over. “De leider van de EU die zo’n gedrag vertoont, ik vind dat zeer spijtig.”

Te zien op de beelden: de 63-jarige Luxemburger raakt met moeite de trappen op en heeft hulp nodig van de Franse president Emmanuel Macron, de Nederlandse premier Mark Rutte en het Oekraïense staatshoofd Petro Porosjenko om een valpartij te vermijden.

Juncker zelf ontkent dat hij te diep in het glas had gekeken en wijt zijn moeilijk loopje aan een rugprobleem. Het is echter niet de eerste keer dat de Luxemburger in opspraak komt wegens dronkenschap. In 2017 doken er al beelden op van Juncker die “stomdronken” door Rome waggelde en in 2014 uitten enkele regeringsleiders hun bezorgdheid al over “zijn reële drankprobleem”.

En nu is de maat vol, vindt voormalig eurocommissaris Karel De Gucht. “Dit is nefast voor de geloofwaardigheid van Europa”, aldus de Open VLD’er op Radio 1. “Een zeer spijtige zaak. De waardigheid van zijn ambt wordt al voortdurend aangetast door het gedrag van Donald Trump, dan zou het goed zijn moest Europa daar op een positieve manier van verschillen. Als dé leider van de Europese Unie zo’n gedrag vertoont, dan vind ik dat een zeer spijtige zaak. Als burger en als iemand die in het verleden ook verantwoordelijkheden heeft gedragen.”