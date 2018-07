Drama compleet voor Dumoulin: na duur tijdverlies krijgt favoriet ook nog extra straf opgelegd

Nee, de zesde etappe was absoluut niet de rit van Tom Dumoulin. De Nederlander, één van de favorieten voor geel, moest op zes kilometer van de finish langs de kant van de weg stoppen met een gebroken spaak in zijn voorwiel. Dumoulin probeerde nog uit alle macht terug te keren, maar verloor 53 seconden én krijgt er nog een tijdstraf van 20 seconden bovenop omdat hij te dicht achter zijn volgwagen reed tijdens zijn achtervolging.

