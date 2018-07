Trump ontvangt brief van Kim Jong-un om hem te bedanken voor zijn inspanningen

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft in een brief de Amerikaanse president Donald Trump bedankt voor zijn “energieke en ongelooflijke inspanningen” om de betrekkingen tussen de twee landen te verbeteren. Trump tweette donderdag een foto van de brief, gedateerd op 6 juli, en een vertaling ervan.

Rond 6 juli was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Noord-Korea om te praten over de denuclearisatie van Pyongyang. Pompeo stelde dat het bezoek positief verlopen was en dat er veel vooruitgang was geboekt, maar Noord-Korea noemde de gesprekken “erg teleurstellend”. Pompeo ontmoette Kim Jong-un niet tijdens het bezoek.

In de brief dankt Kim Trump voor zijn inspanningen rond “de trouwe toepassing van het gezamenlijke engagement”, zo verwijzend naar het document dat beide leiders ondertekenden aan het einde van hun bijeenkomst in Singapore in juni.

“Ik geloof sterk dat de sterke wil, de oprechte inspanningen en de unieke aanpak van mezelf en Uwe Excellentie, meneer de president, met als doel om de weg te openen naar een nieuwe toekomst tussen de DPRK (Democratic People’s Republic of Korea, red.) en de VS, zeker vruchtbaar zullen zijn”, aldus Kim nog, die toevoegt dat er “baanbrekende vooruitgang” is geboekt in het verbeteren van de relaties.

Bij de afbeelding van de brief tweette Trump donderdag: “een zeer fijne brief van voorzitter (chairman) Kim van Noord-Korea. Er wordt veel vooruitgang geboekt!”