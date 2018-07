Fantastisch nieuws voor 65 Belgen met uiterst zeldzame spierziekte: “Ik kan weer naar de toekomst kijken”

Beringen / Koersel -

“Eindelijk kan ik weer naar de toekomst kijken”, glimlacht de Koerselse Katja Brouwers (35). Katja, die samen met 64 andere Belgen aan de uiterst zeldzame spierziekte 5q-SMA lijdt, kreeg gisteren fantastisch nieuws: het peperdure geneesmiddel Spinraza – een behandeling kost 250.000 euro per jaar – wordt vanaf 1 september terugbetaald. “Ik ben verlamd aan mijn benen, maar ook in mijn armen sterven mijn spieren geleidelijk af”, zegt Katja. “Dankzij het geneesmiddel kan ik mijn armen in de toekomst toch nog blijven gebruiken en daar ben ik ongelooflijk blij mee.”