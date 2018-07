Heusden-Zolder - De recherche van de lokale politie Heusden-Zolder is enkele dieven op het spoor. Drie mannen uit Zuid-Limburg werden aan de tand gevoeld omdat ze in aanmerking komen voor een diefstal van isolatieplaten in de Magazijnstraat in Heusden dinsdagnamiddag. De drie mochten na verhoor beschikken. Het onderzoek zal worden voortgezet. (mm)