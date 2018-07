Op stille-plekjessafari in Venetië: "En kijk! Ook hier valt geen toerist te bespeuren”

Ook al zijn picknicks, in de kanalen duiken, rondlopen in badkleding, duiven voederen of fietsen verboden in volgens velen de mooiste stad ter wereld, toch kreunt en kermt Venetië onder de toenemende overlast. Oorzaak zijn de dertig miljoen per jaar die sommige gebieden in de stad elke dag veranderen in een kolkende mensenmassa. Venetië heeft zo veel moois te bieden, maar de dagjesmensen stellen zich tevreden met een obligate Instagramfoto van het San Marcoplein, de Rialtobrug en een zwarte gondel. In het zog van een inwoner trokken we naar mooie, stille en ongerepte plekjes in de stad.