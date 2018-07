Verlovingsring van Justin Bieber heeft een Antwerps tintje

Justin Bieber (24) is binnenkort een getrouwd man: vorig weekend vroeg hij zijn vriendin, model Hailey Baldwin (21), ten huwelijk. Hij ging op één knie en bood haar een diamanten ring aan met een Antwerps tintje.

De ring - een joekel vol diamanten, natuurlijk - is er eentje van juweliersbedrijf Solow & Co, die Bieber zelf hielp ontwerpen. Prijskaartje: 428.890 euro. Extra bijzonder is dat het luxemerk, met vestigingen in New York en Tel Aviv, Belgische roots heeft. Solow & Co. werd in 1926 opgericht in Antwerpen en heeft er nog steeds een winkel. “We zijn al de derde generatie van een diamanthandel die opgericht werd in Antwerpen”, staat op de website van het merk te lezen. Vandaag ligt het hoofdkwartier in New York, al maakt dat niet zoveel uit voor de -doorgaans bemiddelde- klanten van het merk. Want als zij niet naar New Yok kunnen komen, komt Solow naar hen gevlogen voor privé-verkopen.

Al jaren klant

Het van oorsprong Belgische bedrijf verklapt in een exclusief interview met showbizzsite Hollywood Life dat Bieber een duidelijk idee had van wat hij wilde. “Hij wilde een ring die de vorm van Hailey’s hand perfect zou complementeren. Dat resultaat hebben we kunnen bereiken. De diamant heeft een mooie vorm en accentueert haar hand prachtig. Hij vertrouwde ons om er de juiste diamant uit te kiezen. Toen hij de afgewerkte ring zag, was hij heel blij”, zegt een juwelier van het privébedrijf.

Bieber maakt trouwens al enkele jaren deel uit van het klantenbestand. “We kennen en werken al tien jaar met Justin. Het was zijn manager Scooter die ons aan elkaar voorstelde”, voegt de juwelier er nog aan toe.

