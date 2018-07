Inspectie blauwe brug op 3 en 4 juli

Regio De Vlaamse Waterweg voert op 3 en 4 juli een inspectie uit aan de blauwe brug in de Zandstraat. Tussen 7.30 u. en 16.30 u. is wegverkeer tussen Genebos en Kwaadmechelen via de blauwe brug niet mogelij... Lees verder