Beresterke Dan Martin demonstreert op Mûr-de-Bretagne! Dumoulin verliest kostbare tijd, Van Avermaet blijft leider

Daniel Martin heeft de zesde rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Ier was veruit de sterkste op de hellende aankomst van Mûr-de-Bretagne, een venijnig klimmetje van derde categorie. Greg Van Avermaet blijft in het geel, Tom Dumoulin en Romain Bardet - twee topfavorieten - verloren kostbare tijd na materiaalpech in de slotfase.

De rit naar de Mûr-de-Bretagne zou spektakel bieden, dat stond vooraf wel vast. In 2011 en 2015 had de Tour immers ook een aankomst op de puist van 2,2 kilometer (6,5% gemiddeld) en beide keren werd het een spannend schouwspel. In 2011 won Cadel Evans - dat jaar winnaar van de gele trui - enigszins verrassend in een sprint voor Alberto Contador, vier jaar later verraste Alexis Vuillermoz de rest van het peloton met een langgerekte sprint. Dit jaar was er echter een nieuwigheidje: voor de eerste keer werd de Mûr-de-Bretagne niet één, maar twee keer beklommen. Naast de aankomst moesten de renners twintig kilometer voor de streep nog een keer extra puffen op de bekende Bretoense helling.

Foto: AFP

Al vanaf kilometer één trokken vijf renners samen op avontuur. Met Damien Gaudin, Fabien Grellier (allebei Direct Energie), Laurent Pichon (Fortuneo-Samsic) en Anthony Turgis (Cofidis) werd het een bijna uitsluitend Frans gezelschap: de Nieuw-Zeelander Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) was de vreemde eend in de bijt. Smith had bovendien een missie. In de tweede etappe had hij de bolletjestrui veroverd, om die woensdag kwijt te spelen aan de Let Toms Skujins (Trek-Segafredo). Met een helling van derde categorie, nog een van vierde categorie en de dubbele beklimming van de Mûr-de-Bretagne vielen in ieder geval voldoende bergpunten te rapen.

De vijf avonturiers van de dag. Foto: Photo News

Het peloton liet begaan en dus mocht het vijftal zich klaarmaken voor een lange dag voorop. Régional de l’étape Olivier Le Gac kreeg het genoegen om even voorop te rijden en mocht in zijn thuisdorp zelfs even stoppen om zijn moeder te omhelzen. Ook Warren Barguil zou zo’n veertig kilometer verderop uitvoerig de tijd nemen om het thuisfront te groeten. Helemaal voorin was het echter bittere ernst, want op de Côte de Ploudiry (derde categorie) vielen punten te rapen. Grellier probeerde Smith te verrassen, maar het was toch de Nieuw-Zeelander die zijn puntentotaal tot drie aandikte. Enkele kilometers verderop, Côte de Roc’h Trévézel (vierde categorie), deed Smith er nog een puntje bovenop, waardoor hij op gelijke hoogte kwam van Skujins.

Waaiers! Foto: Photo News

Na de eerste twee hellingen begon het lange wachten tot de eerste beklimming van de Mûr-de-Bretagne op 16 kilometer van de streep. Weer een saaie aanloop, zegt u? QuickStep Floors had andere gedachten. De blauwe armada trok het peloton compleet in stukken met nog iets meer dan 100 kilometer te gaan. Het peloton scheurde in drie stukken en met Nairo Quintana (Movistar), Daniel Martin (UAE Team Emirates), Jakob Fuglsang (Astana) en Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) waren een aantal leuke namen in het tweede groepje verzeild geraakt. De kopman van LottoNL-Jumbo, Primoz Roglic, zat zelfs nog verder achterop in het derde groepje. Achtervolgen geblazen.

Team Sky, BORA-Hansgrohe en BMC hadden wel oren naar het plannetje van QuickStep Floors en hielp mee, al deden tempobeulen Tim Declercq en Yves Lampaert het grootste deel van het werk. Na een kleine dertig kilometer keihard koersen kwam het volledige peloton weer samen onder impuls van de geelhemden van Roglic. En zo was de voorsprong van de vijf leiders ineens van zeven naar twee minuten geslonken. Voor Roglic was het drama nog niet gedaan, want hij kwam vlak na de hergroepering ten val op een verkeersdrempel. De Sloveense ex-schansspringer, vorig jaar ritwinnaar in de etappe over de Col du Galibier, kon zijn weg gelukkig vervolgen.

Het peloton, met ook Gele Greg, passeert een brandende hooibaal. Indrukwekkende beelden! Foto: Photo News

De tocht richting Mûr-de-Bretagne werd verdergezet, maar helemaal voorin was de orde na een tijdje volledig zoek. Op 45 kilometer van de finish ging Damien Gaudin alleen. Na een solo van een kleine 15 kilometer werd hij weer gegrepen door zijn vier kompanen, waarna er prompt weer een aanval kwam. Met een geringe voorsprong bereikte het vijftal toch de voet van de eerste beklimming van de Mûr-de-Bretagne. Smith en vooral Grellier spartelden nog lang tegen, maar konden niet op tegen het frisse peloton. Skujins snoepte zo de twee bergpuntjes weg op de top en verstevigde zijn bolletjestrui. Jack Bauer glipte op zijn kousenvoeten weg en opende zo solo de finale.

Foto: AFP

In de sprint om de bonusseconden graaide Bauer de volle buit mee, maar in de achtergrond kwam plots Geraint Thomas (Sky) meedoen. De Brit sprokkelde zelf twee seconden en kwam zo plots op drie tellen van leider Greg Van Avermaet (BMC) in de stand: interessant als je bedenkt dat er een finish bergop zat aan te komen. Tom Dumoulin ( mocht intussen stevig vloeken: hij reed lek op amper zes kilometer van de meet. De Nederlander probeerde uit alle macht - en in het zog van de volgwagen van zijn team - zijn halve minuut achterstand goed te maken. Twee kilometer verderop kende ook Romain Bardet (AG2R) op het slechtst mogelijke moment materiaalpech. De Tour is onverbiddelijk: Team Sky zette zich prompt op kop van het peloton.

Op de slotklim was het Daniel Oss (BORA-Hansgrohe) die de debatten opende. Kort nadien namen de klassementsmannen het commando over en de eerste stevige aanval kwam van de pedalen van Daniel Martin. Pierre Roger Latour sprong achter hem aan, maar de taaie Ier kraakte niet. Hij haalde het uiteindelijk met enkele meters voorsprong op de Fransman. De spurt van het achtervolgende groepje werd gewonnen door Alejandro Valverde. Greg Van Avermaet kwam in het eerste groepje als twaalfde binnen en blijft leider. Bardet en Dumoulin kwamen niet meer terug voorin en verloren kostbare tijd, het verschil tussen de andere klassementsmannen was gering.

Foto: REUTERS

Uitslag zesde etappe:

1. Daniel Martin (Ier/UAD) de 181km in 4u13:43

2. Pierre Latour (Fra/ALM) op 0:01

3. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 0:03

4. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 0:03

5. Rafal Majka (Pol/BOH) 0:03

6. Adam Yates (GBr/MTS) 0:03

7. Bauke Mollema (Ned/TFS) 0:03

8. Peter Sagan (Slk/BOH) 0:03

9. Geraint Thomas (GBr/SKY) 0:03

10. Primoz Roglic (Sln/TLJ) 0:03

Algemeen klassement na de zesde etappe:

1. Greg Van Avermaet (Bel/BMC) de 999,5km in 22u35:46

2. Geraint Thomas (GBr/SKY) op 0:03

3. Tejay van Garderen (VSt/BMC) 0:05

4. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 0:06

5. Philippe Gilbert (Bel/QST) 0:12

6. Bob Jungels (Lux/QST) 0:18

7. Rigoberto Uran (Col/EFD) 0:45

8. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 0:51

9. Rafal Majka (Pol/BOH) 0:52

10. Jakob Fuglsang (Den/AST) 0:53