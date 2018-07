Serena Williams autoritair naar tiende finale Wimbledon, daarin wacht opnieuw een Duitse

Voormalig nummer één van de wereld Serena Williams (WTA 181) heeft zich donderdag als tweede geplaatst voor de finale van Wimbledon. De 36-jarige Amerikaanse won in de halve finales in twee sets van de zeven jaar jongere Duitse Julia Görges (WTA 13): 6-2 en 6-4 na 1 uur en 10 minuten. In de finale neemt Williams het op tegen nog een Duitse, Angelique Kerber (WTA 10). Zij haalde het in de halve finales met tweemaal 6-3 van de Letse Jelena Ostapenko (WTA 12).

Tien maanden na de bevalling van haar dochter staat Williams voor de tiende keer in de finale van Wimbledon. Zeven keer (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016) stak ze de eindzege op zak op de All England Club.

Kerber bereikte in 2016 in Londen al eens de finale, maar botste toen op Serena Williams. In dat jaar schreef de Duitse wel de Australian Open (na zege in finale tegen Williams) en de US Open op haar palmares.

Williams en Kerber stonden al acht keer tegenover elkaar, de Duitse trok slechts twee keer aan het langste eind.