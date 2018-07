Kritiek van Rode Duivels laat Fransen onverschillig: “Alleen het resultaat telt”

Na de verloren halve finale tegen Frankrijk hadden meerdere Rode Duivels stevige kritiek op de spelwijze van de Fransen. Doelman Thibaut Courtois had het over “antivoetbal” terwijl Eden Hazard zei “liever met dit België te verliezen dan met dit Frankrijk te winnen”. Samuel Umtiti, die de enige goal scoorde in Sint-Petersburg, reageerde donderdagochtend tijdens een persmoment van Les Bleus in Istra onverschillig op de uithalen.

“Iedereen heeft het recht zijn mening te geven”, zei de centrale verdediger. “Wij spelers weten dat het belangrijkste de kwalificatie is en de finale winnen. Als je wint, wordt er niet over de tweede of de derde gesproken. Het gaat dan alleen maar over de eerste. Alleen dat zal men herinneren. Ik kan (op de kritiek) enkel maar antwoorden dat wij in de finale zitten en dat we er alles aan zullen doen om die te winnen.”

De tegenstander zondag (17 uur) in de finale in Moskou wordt Kroatië. Umtiti verwacht een moeilijke wedstrijd, ook al hebben de Kroaten een dag minder om te recuperen en speelden ze al drie keer verlengingen. “Op het einde van een competitie speelt de vermoeidheid altijd een rol, zeker als je zoals hen drie keer verlengingen hebt gespeeld. Anderzijds is het een finale en dan denk je niet aan vermoeidheid. Zij weten dat ze op een match van de wereldtitel staan. Ze zullen zeker op de afspraak zijn en evenveel lopen als in andere matchen”, gelooft Umtiti.

“Kroatië is een ploeg met veel individuele kwaliteiten die zich in dienst stellen van het collectief. Een speler als Ivan Rakitic (zijn ploegmaat bij Barcelona, red) is technisch heel sterk en heeft een heel groot volume, hij kan blijven lopen. Hij vormt op het middenveld een sterke tandem met Modric. We mogen hen niet te veel laten spelen, anders weten we dat het moeilijk wordt.”

Ook doelman Hugo Lloris kwam bij Nice-Matin kort terug op de reacties van de Belgen. “Zij verdedigden ook heel diep. Ze hebben snelle spelers en om goed te verdedigen, moet je dat diep doen. Wij hadden zelf een plan voor de wedstrijd en daar hebben we ons aan gehouden. In voetbal is er niet maar één manier om te spelen, dat weet ik ook heel goed aangezien ik bij een zeer aanvallend team speel (Tottenham Hotspur, nvdr.). Het enige dat telt is het resultaat.