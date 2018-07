Wat krijg je als het modderig water van de Gele Rivier samenvloeit met het heldere blauw van de Bohai Zee in het oosten van China? Een botsing tussen twee werelden met een prachtige fusie als gevolg.

Langs het wateroppervlak is een duidelijke lijn ontstaan waar toeristen en Chinezen langs varen, als was het een attractie. De spectaculaire scène is een jaarlijks verschijnsel in het overstromingsseizoen tussen juli en oktober.