Dichter bij Hollywood: worden de iconische letters straks beter bereikbaar?

Op vakantie in Los Angeles en plannen voor de ultieme foto van de Hollywood-letters? Dan moet je lang wandelen in de hills voor je het woord duidelijk kunt lezen. Binnenkort wordt het minder lastig: er zijn plannen om een kabelbaan door te trekken die je dichter bij de iconische bezienswaardigheid brengen.

De Hollywood-letters zijn enorm populair bij toeristen maar wie zonder telelens reist, zal er wellicht geen mooie foto van op Instagram kunnen plaatsen. Een van de beste plaatsen om het monument te bezichtigen is vanaf het Griffith-observatorium, maar dan nog ogen de veertien meters hoge letters heel klein. Wie dichterbij wil komen moet het heuvelachtige Grifith Park in (lees: draag goede wandelschoenen en lichte kledij, want het is er heet) om zelf een weg te zoeken tot bij de letters. Na minstens een halve dag hiken, raak je erbij. Er net niet naast, want de letters zitten netjes achter een omheining om vandalen op een veilige afstand te houden.

Nu heeft filmstudio Warner Bros. een oplossing gevonden voor mensen die tijdens hun vakantie geen tijd willen verliezen om de toeristische attractie van dichterbij willen bewonderen. Het bedrijf is van plan om 100 miljoen dollar (85 miljoen euro) vrij te maken voor de zogenaamde Hollywood Skyway. Deze kabelbaan moet in zes minuten een afstand van anderhalve kilometer overbruggen tussen de filmstudio aan de voet van de heuvel en een nieuw bezoekerscentrum bij de letters.

De Hollywood-letters, foto gemaakt vanaf het Griffith-observatorium Foto: vwh

Het initiatief zou ook de omwonenden ten goede komen, want door de rechtstreekse verbinding zullen minder toeristen langs hun huizen slenteren op zoek naar de letters en dus minder overlast veroorzaken. Of de kabelbaan er ook echt komt, valt af te wachten. Warner Bros. wil eerst polsen naar de mening van omwonenden en milieuorganisaties. De gemeenteraad van Los Angeles zal zich na de zomer over het projectvoorstel buigen. Als de plannen worden uitgevoerd, kan de kabelbaan over drie jaar openen.