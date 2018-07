Lutsenko rondt in Oostenrijk monstervlucht af met ritzege, Ben Hermans blijft leider

Lutsenko en Mohoric, allebei sinds kort kampioen van hun land, reden honderd kilometer voor de finish in Wenigzell weg uit een ruime kopgroep, met daarbij ook Wout van Aert. Op een bijzonder geaccidenteerd parcours hield het kopduo nadien al de achtervolgers af. Op de hellende aankomst had Mohoric geen antwoord op de versnelling van Lutsenko, die eerder dit jaar de Ronde van Oman won.

