Belgische tiener (17) verlamd na verkeerde duik in Spanje

Een Belgische tiener is woensdag zwaargewond geraakt nadat hij fout neerkwam op het water in het Spaanse Santoña. De jongen wou van een vuurtoren in het water duiken, maar kwam op zijn rug terecht. Hij is per helikopter afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis Marqués de Valdecilla.

Volgens de lokale hulpdiensten sprong de jongen vanop een esplanade bij de vuurtoren van Caballo in het water, een duik van ongeveer 12 meter. De Belgische tiener kwam verkeerd neer in het water en kon niet meer bewegen. Vermoedelijk liep hij een letsel aan ruggenmerg (dwarslaesie) op, waardoor hij verlamd raakte en niet op eigen kracht uit het water kon raken.

Wat volgde, was een uiterst moeilijke redding. Omdat de hulpdiensten uitgingen van een rugletsel was de redding bijzonder precair. Bovendien is het terrein, door een steile rotsachtige kust, rond de plaats van het ongeluk bijzonder moeilijk bereikbaar.

Al snel werd een helikopter opgeroepen om de jongen te evacueren. Ter plekke kreeg hij nog de eerste zorgen toegediend, eens geïmmobiliseerd is hij op een brancard in een helikopter gehesen en naar het Universitair Ziekenhuis Marqués de Valdecilla gebracht.

Over de identiteit van de jongen is niets bekend.