“Coach Antonio Conte ontslagen bij Chelsea”

Het huwelijk tussen Chelsea en de Italiaanse coach Antonio Conte is dan toch voorbij: Engelse en Italiaanse media melden dat de Londense club de manager na twee bewogen jaren heeft ontslagen. De voormalige coach van Napoli, Maurizio Sarri, wordt genoemd als zijn opvolger.

Onder meer The Telegraph en Sky Sports Italia melden dat Chelsea-eigenaar Roman Abramovich besloten heeft dan toch de volledige 9 miljoen Britse pond (omgerekend 10,2 miljoen euro) ontslagvergoeding te willen betalen. De Italiaan zou immers een jaar rust willen nemen, waardoor de Londense club dan de volledige ontslagprijs moet ophoesten. In zijn eerste jaar loodste Conte Chelsea meteen naar de titel maar de relatie tussen de spelersgroep en de veeleisende coach geraakt afgelopen seizoen verzuurd en ook met het bestuur botste de koppige Italiaan. Resultaat: The Blues strandden op de vijfde plaats in de Premier League, waardoor ze volgend seizoen geen Champions League spelen. De FA Cup was nog een magere troost maar bleek onvoldoende voor Conte om aan te blijven...

Nog volgens de Engelse krant heeft Maurizio Sarri, de voornaamste kandidaat om Conte op te volgen bij de Londense club, tijdens de laatste 48 uur zijn akkoord gegeven over een contract voor 2 jaar met optie op een derde.

Sarri, die de afgelopen drie jaar Napoli coachte, zou meteen ook de middenvelder Jorginho met zich mee kunnen nemen naar Chelsea. De club zou 57 miljoen pond (omgerekend 64,6 miljoen euro) willen betalen voor hen beide, bonussen inbegrepen.