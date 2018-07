Barcelona haalt nog een Franse concurrent voor Thomas Vermaelen

Barcelona heeft zich versterkt met de 23-jarige Franse verdediger Clément Lenglet. Dat heeft het team uit de Primera Division donderdag bekendgemaakt. Lenglet komt over van Sevilla en ondertekent een contract tot 2023.

Barcelona telde 35,9 miljoen euro neer om de opstapclausule te lichten van de centrale verdediger, die bij de Catalanen de concurrentie zal moeten aangaan met Thomas Vermaelen.

Lenglet begon in eigen land bij Nancy, en trok in 2017 naar Sevilla. In Andalusië groeide de Fransman al snel uit tot sterkhouder. Hij speelde afgelopen seizoen in totaal 54 wedstrijden waarin hij viermaal raak trof.