Overpelt - De brandweer is donderdagochtend opnieuw opgeroepen voor een brand ter hoogte van de Zavelstraat in Overpelt-Fabriek. Tussen de Noordzuidverbinding en de Vliegdenstraat was het opnieuw beginnen branden nadat er woensdagnamiddag al wat bos en gras vuur vatten. De brandweer had het vuur snel geblust. (mm)