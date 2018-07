Drumster Isolde Lasoen is zwanger

De Vlaamse drumster en zangeres Isolde Lasoen is zwanger. Dat maakt ze bekend met een foto op Instagram. Het wordt het tweede kindje voor de 38-jarige artieste, die onder meer drumt bij Daan en ook een soloplaat uit heeft.

“Dit buikje zal de komende zes maanden alleen maar groeien”, schrijft Lasoen bij een foto van haar buik met haar hand erop. Met enkele hashtags maakt ze duidelijker dat ze zwanger is van haar tweede kindje.

Bij haar partner, muzikant Piet Stellamans, verscheen dezelfde foto op Instagram. Ook hij schreef er een tekstje bij. “Toen De Standaard me eind mei vroeg een foto te maken van een vrouwenbuikje en Isolde Lasoen daarvoor model stond, wisten wij al dat er een kindje in haar buik aan het groeien was. Nu jullie ook”, staat er te lezen.

Lasoen en Piet hebben samen al een zoon van tien, Elko. Hij krijgt er dus binnenkort een broertje of zusje bij.