Deze app vertelt hoe ethisch je kleren zijn

De mode-industrie ligt al langer onder vuur omwille van onethische praktijken. De app ‘Good On You’ wil het voor de consument gemakkelijker maken om op een ethisch verantwoorde manier te shoppen.

‘De keuzes die we maken in de winkels hebben een grote impact op het milieu, de planeet en de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Daarom maakten we de app Good On You, zodat het gemakkelijker wordt voor consumenten om ethisch te kunnen winkelen’, klinkt het op de website van de app.

Het team is ervan overtuigd dat druk van de consumenten bedrijven er kan toe aanzetten om duurzamere producten te maken. Daarom begonnen ze reeds in 2015 met de opstart van een platform waarop dat mogelijk was. Twee jaar later werd de app gelanceerd. Consumenten komen via dat kanaal niet alleen te weten hoe een bepaald modemerk scoort, maar kunnen ook nieuwe merken leren kennen die bij hun voorkeuren aansluiten.

Good On You is niet de enige app op de markt. ‘Fair Fashion?’ werd ontwikkeld door de Clean Clothes Campaign en focust specifiek op leefbaar loon voor arbeiders.

Hoe gaat Good On You te werk?

Bedrijven krijgen een rating gebaseerd op de informatie die publiekelijk voorhanden is, zoals rapporten van NGO’s en onafhankelijke certificaten. De voornaamste criteria zijn mensen, het milieu, en dieren.

Ratings variëren van ‘Great’, ‘Good’, ‘It’s a Start’, ‘Not Good Enoug’ tot ‘We avoid’.

De app downloaden kan hier.