Britse chef deelt trucje om roomservice sneller te krijgen

Stel: je hebt honger op hotel, bestelt iets via room service en moet daarna lang op je eten wachten. Als je het er dan eindelijk is, ziet het er wat verfrommeld uit. Met deze tip van de Britse Chef Jason Atherton, die lang samenwerkte met televisiekok Gordon Ramsay, word je eerst bediend en is je maaltijd altijd vers.

Jason Atherton runt momenteel het sterrenrestaurant Pollen Street Social in hartje Londen en staat aan het hoofd van het Clocktower-restaurant in het New Yorkse hotel Edition. Hij weet als geen ander dat hotelgasten die voor room service kiezen erg hongerig zijn als ze hun bestelling doorgeven en graag vers eten op hun bord willen.

Onder de stolp

In een interview met de nieuwssite Live Mint onthulde hij zijn gouden tip om je eten snel en zo vers mogelijk te krijgen. “Bij roomservice gaat het erom dat je eten zo snel mogelijk op de kamer wordt geleverd. Maar als de keuken twintig bestellingen moet ronddragen in een enorm gebouw, krijg je soms te horen dat het zo’n half uur kan duren. Dat is een half uur te lang, toch? Bovendien wordt het eten warm gehouden in een kartonnen doos. Als ik roomservice bestel, zeg ik altijd dat ik mijn eten niet in een doos wil. Ik wil het op tafel met een metalen stolp erover. Voedsel in de doos - denk aan biefstuk, pasta en dergelijke - zal verder stomen en wak worden. Als je een stolp vraagt, kan het personeel niet anders dan je bestelling meteen brengen. Anders wordt het eten koud.”

Kamer in de hoek

Handige extra tips komen van boekingssite Skyscanner in Australië. Die raadt aan om een kamer op de hoek te vragen. Ze zijn meestal groter - vooral de badkamer! - en bieden een beter uitzicht. Omdat het niet echt om een upgrade gaat, betaal je wellicht niet extra. Laat tijdens het inchecken ook weten als je iets te vieren hebt. Het personeel zal er alles aan doen om je verjaardag, jubileum of iets anders onvergetelijk te maken. Al was het maar om nadien een betere beoordeling te krijgen.