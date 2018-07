Bocholt - Een 45-jarige man uit Litouwen kreeg donderdag voor de correctionele rechtbank in Tongeren een celstraf van twaalf maanden met uitstel voor de diefstal van een Porsche Macan in Bocholt. Zelf verklaarde hij enkel in opdracht te werken.

Op 9 december 2017, rond iets na drie ‘s nachts, werd de Porsche Macan van de oprit van een huis in Bocholt gestolen. Enkele uren later werd de veertiger, na het bekijken van het track and trace systeem ...