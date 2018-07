Tax-on-web ligt plat door kabelbreuk: deadline uitgesteld tot zondagnacht

Wie vandaag op de laatste dag zijn online belastingaangifte nog wou doen, zal het wellicht al gemerkt hebben: tax-on-web ligt helemaal plat. Niet omdat de server de overrompeling niet aankan, wel door een fysieke kabelbreuk. De deadline wordt daarom ook uitgesteld tot zondagnacht.

Dat het gaat om een kabelbreuk bij de leverancier van alle diensten, maakt het probleem alleen maar groter. “Ons contactcenter is immers ook niet te bereiken”, zegt woordvoerder Francis Adyns. “We kunnen op dit moment alleen afwachten. Zelf communiceren over de problemen is voor ons ook niet mogelijk, want ook dat loopt via dat netwerk. Op dit moment ben ik zelf een mini-contactcenter. Niet alleen voor journalisten, zoals ik gewoon ben, maar ook voor burgers. Mijn gsm-nummer is immers het enige actieve nummer dat de mensen terugvinden via de website.”

Wanneer de problemen opgelost zullen zijn, is niet duidelijk. Maar wat dan met mensen die door dit probleem hun belastingaangifte niet tijdig kunnen indienen? “Het zal wellicht onvermijdelijk zijn om extra maatregelen te nemen”, zei Adyns aanvankelijk. Ondertussen heeft minister Van Overtveldt laten weten dat de termijn om de belastingaangifte online in te dienen verlengd wordt tot en met zondag 15 juli. “We waren zo blij dat alles via tax-on-web foutloos verliep, en net op de laatste dag loopt het alsnog mis,” zucht Adyns nog.