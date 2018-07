GERUCHTEN. Manager Ronaldo pusht ex-Genkspeler naar… Real, vertrekt ook Marcelo bij de Koninklijke?

Nog twee WK-wedstrijden moeten er gespeeld worden en dan kan de focus verschuiven naar het clubvoetbal. De geruchtenmolen draait echter al een tijdje op volle toeren. Een overzicht van de opvallendste nieuwtjes.

Beginnen doen wij bij Real Madrid. De Koninklijke zag Cristiano Ronaldo vertrekken naar Juventus en mogelijk is de mini-exodus nog niet voorbij. Sport Mediaset en Corriere della Serra melden namelijk dat de Oude Dame ook interesse heeft in Marcelo, die in 2014 nog zei ooit voor Juve te willen spelen. De Braziliaanse linksback zou zijn landgenoot Alex Sandro moeten vervangen als die deze zomer vertrekt. PSG zou 40 miljoen euro geboden hebben maar een negatief antwoord van Juve gekregen hebben.

Ondertussen heeft Real zijn zinnen gezet op Sergej Milinkovic-Savic. De ex-speler van Racing Genk is grof wild na een uitstekend seizoen bij Lazio en een degelijk WK met Servië. Juventus toonde al interesse maar lijkt na de dure transfer van Ronaldo af te haken, terwijl Manchester United nog geen concreet bod plant. Dat doet Real volgens Sky Italia wel. Jorge Mendes, de manager van Ronaldo, zou aan het werk zijn om een deal voor 100 miljoen euro rond te krijgen.

Jorginho. Foto: Photo News

Chelsea gaat ervoor

Bij Juventus denken ze dan weer aan een verkoop van twee spelers aan Chelsea. Gonzalo Higuain en Daniele Rugani zouden volgens Sky Italia op de verlanglijst staan van de Blues als Maurizio Sarri (eindelijk) aangesteld wordt ter vervanging van Antonio Conte. Higuain moet 60 miljoen kosten, Rugani 40 miljoen. Waarmee de transfer van Ronaldo meteen zo goed als betaald zou zijn...

Sarri is wel degelijk op weg naar Chelsea, ook al sleept de overgang al weken aan. Dat heeft Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis gezegd aan enkele Italiaanse journalisten. “De deal zit in de laatste fase”, aldus De Laurentiis. “Ik heb mijn voorwaarden kenbaar gemaakt. Jorginho? Ik moet me excuseren bij Man City. We hadden een overeenkomst maar de speler wil liever in Londen spelen.”

Daarmee bevestigde De Laurentiis dus ineens de transfer van de spelmaker naar de Blues. Die zouden 65 miljoen betalen voor Jorginho (57 miljoen) en Sarri (8 miljoen). “Jorginho had sowieso naar Chelsea gegaan, met of zonder Sarri”, aldus de Napoli-voorzitter.

Alisson Becker. Foto: REUTERS

Bod op Alisson

Over naar Liverpool. De Reds zagen Loris Karius flateren in de finale van de Champions League en tijdens zijn debuut in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Goed nieuws voor Simon Mignolet? Mogelijk, maar volgens de geruchten heeft Liverpool zijn zinnen gezet op Alisson Becker.

De Braziliaan speelde een sterk WK en was vorig seizoen outstanding bij AS Roma. Ook Chelsea en Real Madrid zijn geïnteresseerd in de diensten van de doelman, maar Liverpool zou volgens La Gazzetta dello Sport een stap in de richting van een transfer willen zetten. De Reds zouden 60 miljoen plus 5 miljoen aan bonussen willen bieden voor de Braziliaan. Alisson zou in Engeland een vijfjarig contract met een jaarsalaris van 6 miljoen kunnen ondertekenen.

Rabiot in duel met Teodorczyk in de Champions League. Foto: AFP

Andere geruchten:

- Nabil Fekir heeft aan Lyon laten weten dat hij toch naar Liverpool wil vertrekken. Hij heeft gevraagd de onderhandelingen opnieuw te starten. (Mirror)

- Yaya Touré kan na zijn vertrek bij Manchester City rekenen op interesse van West Ham. (The Sun)

- Everton heeft zijn zinnen gezet op Barcelona-verdediger Yerry Mina en zou bereid zijn zo’n 24 miljoen te betalen voor de Colombiaan. (Mirror)

- Juventus denkt Atlético-verdediger Diego Godin als defensieve versterking. De Uruguayaan heeft een afkoopclausule van 20 miljoen. (Tuttosport)

- Barcelona heeft interesse in PSG-middenvelder Adrien Rabiot en contacten gelegd met diens manager voor een potentiële transfer. (Mundo Deportivo)

- Barcelona is klaar om de transfer van Clement Lenglet af te ronden. De Blaugrana betalen 35 miljoen aan Sevilla voor de verdediger. (Goal)

- Claudio Marchisio staat op het punt om Juventus te verlaten. De clublegende kan rekenen op interesse uit onder andere China, het Midden-Oosten en de VS. (Goal)