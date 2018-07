Meghan Markle draagt vier outfits in Dublin (en daarvoor moest prins Charles diep in de buidel tasten)

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben er hun eerste officiële uitje als echtpaar opzitten. De twee gingen naar het Ierse Dublin en bezochten er verschillende locaties. Voor elke gelegenheid haalde de hertogin van Sussex een nieuwe designeroutfit uit de kast, goed voor een prijskaartje van minstens 32.951 euro aan mode in totaal.

Outfit 1

Toen prins Harry en Meghan Markle aankwamen in de Ierse hoofdstad droeg hij een nachtblauw pak, zij een bosgroen ensemble van Givenchy (het Franse modehuis dat ook haar trouwjurk maakte). Op modesite Meghan’s Mirror, die alle looks van de hertogin grondig analyseert, staat dat de kokerrok 1.190 euro kost. De prijs van het bovenstuk in de identieke kleur is niet bekend. De tas van het Britse Strathberry komt omgerekend op 521 euro, de pumps van Paul Andrew op 535 euro. Markle koos opnieuw voor juwelen van Belgische makelij, namelijk Vanessa Tugendhaft-oorbellen in de vorm van klavertjes. Goed voor nog eens 750 euro.

Totaalprijs: 2.996 euro, exclusief de top.

Foto: Photo News

Outfit 2

’s Avonds was het paar uitgenodigd op een zomers feestje van de Britse ambassade. Markle trok daarvoor een elegante zwarte jurk met tailleriem aan van de Nieuw-Zeelandse Emilia Wickstead. Het Britse showbizzblad Express raamt de creatie op zo’n 2.249 euro. Daarbij droeg de voormalige actrice peperdure oorbellen van het Canadese Birks Muse met een waarde van 2.961 euro. Aquazzura-pumps met een strikje (679 euro) en een satijnen clutch van Givenchy (1.695 euro) vervolledigden de look. .

Totaalprijs: 7.584 euro

Foto: Photo News

Outfit 3

Voor een ontmoeting met de Ierse president, Michael D. Higgins, koos Meghan voor een zandkleurige jurk van de Franse designer en goede vriend Roland Mouret. De Britse Daily Mail speurde naar de kostprijs van de jurk en schat dat de waarde rond de 1.278 en de 1.687 euro schommelt. Haar diamanten oorbellen, opnieuw van Birks Muse en geïnspireerd op Canadese winters, zijn te koop voor 10.225 euro. Afwerken deed ze met (uitverkochte) zwarte pumps van Paul Andrew ter waarde van 532 euro en een ‘Peekaboo’-tas van het Italiaanse Fendi. Die kost in de officiële webshop van het merk 5.538 euro

Totaalprijs: minstens 17.573 euro

Foto: Photo News

Outfit 4

Diezelfde dag veranderde ze van outfit voor een bezoek aan een co-working plek voor start ups. Het resultaat? Een zakelijk pak van alweer Givenchy. Geschatte waarde: tussen de 2.130 en de 2.812 euro. Daarbij mocht ook een (inmiddels uitverkocht) logoriempje van het merk met een prijskaartje van 318 euro. De handtas met hetzelfde logo van het modehuis is wél nog te koop voor 2.010 euro. Net zoals de pumps van Sarah Flint trouwens, die handgemaakt worden in Italië. Kostpijs? Omgerekend 302,51 euro. Maar Marke maakt ook budgetvriendelijke keuzes. Het T-shirt met boothals onder haar powersuit is verkrijgbaar voor een luttele 38 euro via de website van het Britse Lavender Hill Clothing.

Totaalprijs: minstens 4.798 euro

Foto: Photo News

Wie betaalt dat?

Eén ding is zeker: de kledij die Meghan Markle draagt, heeft ze niet zomaar gekregen. Voor royals is het immers verboden om gratis kledij aan te nemen. Ze heeft er dus effectief voor betaald. Om haar garderobe aan te vullen mag ze sinds haar huwelijk wél beroep doen op het 'huishoudbudget’ van haar schoonvader prins Charles. Dat wordt gefinancierd met opbrengsten van het hertogdom van Cornwall en brengt jaarlijks zo’n 22 miljoen euro binnen.