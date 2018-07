Verdachte van verkrachtingen voorlopig vrij door stakingen cipiers en NMBS

De correctionele rechtbank van Brussel heeft woensdag een man voorlopig vrijgelaten omdat hij door twee opeenvolgende stakingen niet kon worden overgebracht naar het gerechtshof. Daardoor dreigde de van verkrachtingen verdachte Kenny D. langer dan een jaar in voorlopige hechtenis te zitten, en dat is slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegelaten.

Dat meldt Het Laatste Nieuws, het bericht werd bevestigd door de advocaat van een slachtoffer.

Kenny D. uit Halle werd gedagvaard op beschuldiging van twee verkrachtingen. In de periode van 21 augustus 2016 tot 28 augustus 2017 zou hij zijn toenmalige vriendin herhaaldelijk misbruikt hebben. Een tweede vrouw zou op 27 augustus 2017 na een avondje stappen in Halle op weg naar huis verkracht zijn.

In afwachting van zijn proces werd D. opgesloten in de gevangenis van Vorst.

Te weinig personeel beschikbaar

Bij de eerste verschijning voor de rechtbank vroeg en kreeg D. uitstel omdat hij van advocaat veranderd was. De zaak werd voor behandeling geplaatst op 4 juli, maar vorige week woensdag kon hij niet van Vorst naar Brussel overgebracht worden door een staking van de cipiers.

De rechter schoof als nieuwe datum 11 juli naar voren. Toen gooide een staking bij de NMBS roet in het eten. Zowel in de gevangenis als in het gerechtsgebouw was daardoor te weinig personeel beschikbaar.

De raadsman van de verdachte vroeg om een voorlopige invrijheidstelling omdat D. langer dan een jaar in voorlopige hechtenis dreigde te zitten. De rechtbank ging in op dat verzoek. De zaak werd opnieuw uitgesteld tot 9 november.