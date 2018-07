Mol - Een Hasselaar van 63 is gisteren om 10.30 uur omgekomen tijdens het duiken in het recreatiedomein het Zilvermeer in Mol.

Volgens eerste berichten zou de man een hartinfarct gekregen hebben, al is dat nog niet bevestigd. Vast staat dat hij in moeilijkheden kwam aan het einde van zijn duik. Hij werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden.