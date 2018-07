Gemoederen lijken bedaard op NAVO-top, Trump: “Andere landen zullen bijdrage fundamenteel verhogen”

Brussel - Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zullen de overige Navo-lidstaten hun bijdrage snel met 33 miljard dollar verhogen. ‘De Verenigde Staten werden oneerlijk behandeld, dat is niet meer het geval’. Dat zei Trump na een crisisoverleg met de leiders van de andere staten. Zij hebben toegezegd om sneller 2 procent van hun BBP te investeren in defensie, aldus de Amerikaan.

Trump week vandaag opnieuw af van het schema. Eigenlijk moest gepraat worden over het Navo-lidmaatschap van Georgië en de situatie in Oekraïne, maar Trump koos ervoor om zijn agenda weer boven te halen. Hij eiste een spoedzitting over het budget van de Navo, en die werd ook bijeengeroepen.Volgens persagentschap Reuters viseerde hij tijdens een bijeenkomst achter gesloten deuren expliciet Duitsland, Spanje en ons land.

Volgens het agentschap benadrukte hij opnieuw dat alle lidstaten 2 procent van hun bbp aan defensie spenderen. Op de VS na zijn er echter nauwelijks lidstaten die dat doen. België belooft dit al sinds 2014 te doen, maar in de praktijk bengelt ons land bijna onderaan de lijst.

Op een persconferentie zei Trump dat hij tot gisteren ‘heel ongelukkig’ was omdat het ‘oneerlijk’ was dat de VS meer bijdragen dan andere landen. ‘Maar vandaag hadden we een heel goede bijeenkomst. De sfeer in de vergaderzaal was goed. Toen we naar buiten gingen was iedereen bereid om meer en sneller bij te dragen’.

In de vragenronde verduidelijkte Trump dat alle leden sneller die 2 procent zouden vrijmaken. dat zou ‘binnen een relatief korte termijn, van enkele jaren’ gebeuren. Dat moet 33 miljard dollar extra opleveren. Op termijn streeft Trump ernaar om dat te verhogen naar 4 procent, wat hem een ‘correcter’ getal lijkt.

Merkel

In de spoedzitting zou Trump meermaals hebben gezegd dat ‘Angela’ (Merkel, nvdr.) ‘meer kan doen’ om de Duitse bijdrage in orde te brengen. Merkel gaf na de spoedzitting ook al kort uitleg. Zij spreekt van een ‘fundamentele discussie’.

De president van Litouwen ontkende na afloop echter dat Trump gedreigd zou hebben om uit de Navo te stappen. Hij bevestigde wel dat Trump eiste dat de budgetten voor defensie onmiddellijk naar 2 procent verhoogd moeten worden.

