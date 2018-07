Zeldzaam vogeltje verhindert tweede naaktstrand aan Belgische kust

Een tweede naaktstrand aan onze kust wordt ­twijfelachtig. Want, zegt het Agentschap voor ­Natuur en Bos, de zeld­zame kuifleeuweriken hebben het niet begrepen op de “randactiviteiten” van naaktlopers in de duinen. De federatie van naturisten reageert ­teleurgesteld: “Ook wij betreuren dit gedrag, dat niks met naturisme te maken heeft.”

Het naaktstrand in Bredene is al jaren een gigantisch succes. “Op piekmomenten zitten we er als haringen in een ton.” Daarom pleit de Federatie van het Belgisch Naturisme (FBN) voor een tweede naaktstrand.

Omdat de nudisten enige discretie op prijs stellen, viel hun oog op een ongerepte strandzone in Westende, zo’n 20 km verder. “Er is daar geen bebouwing of zeedijk die op het strand uitkijkt”, aldus voorzitter Koen Meulemans. Maar Vlaams ­minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) geeft de naturisten weinig hoop. Specialisten van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) die om advies zijn gevraagd, storen zich immers aan de vele “randactiviteiten” in de duinen van het naaktstrand van Bredene, zoals ze het nogal omfloerst omschrijven. En ze vrezen dat gelijkaardige “activiteiten” de zeldzame duin­vegetatie in Westende beschadigen, of de al even zeldzame kuifleeuwerik doen opschrikken, een “grondbroeder” die in Vlaanderen enkel nog op deze plek voorkomt.

De naturisten reageren ontgoocheld, zeker omdat het gerollebol in de duinen ook hen een doorn in het oog is. Het gaat dan om bezoekers van het naaktstrand die seks hebben in de duinen, daar afval achterlaten en “nog tal van andere vormen van openbare zedenschennis plegen”, klinkt het ietwat mysterieus bij de lokale politie.

Prikkeldraad

Meulemans is echter formeel: “Dit zijn voor ons geen echte naturisten. We zijn hen liever kwijt dan rijk. Dat ze dan bijvoorbeeld een stevige omheining met prikkeldraad rond de duinen zetten en iedereen die een poot in de duinen zet een forse boete opleggen.”

Bredene-burgemeester Steve Vandeberghe (SP.A) relativeert de overlast in de duinen. “Indien nodig treedt de politie streng op. Het fenomeen lijkt mij onder controle.” En prikkeldraad tegen naaktlopers? “Pff… alsof een mens zonder kleren niet over een prikkeldraad weet te ge­raken.”