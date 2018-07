Bijna een maand na de plofkraak in het postkantoor in het centrum van Lummen zijn de sporen nog altijd goed zichtbaar. In de ochtend van 21 juni raakte het kantoor zwaar beschadigd. Vier daders hadden gas in de geldautomaat gespoten en lieten alles ontploffen van op afstand. Ze gingen aan de haal met het geld. Vermoedelijk gaat eind augustus een tijdelijk postkantoor open in een container in de Pastoor Frederickxstraat.