Genks meisje (14) dat al week vermist was, is terecht

Genk - De 14-jarige Liana Ulenaers uit Genk, die al een week vermist was, is terecht. Het meisje werd teruggevonden in Antwerpen.

De 14-jarige Liana Ulenaers uit Genk verdween op woensdag 4 juli, vandaag precies één week geleden. Sindsdien werd niets meer van haar vernomen. Omdat het om een onrustwekkende verdwijning ging, startte Child Focus gisteren een affichecampagne om het meisje op te sporen. Deze namiddag kwam er dan eindelijk goed nieuws. “Het meisje is terecht”, bevestigt politiezone Carma. Het meisje werd teruggevonden in Antwerpen. Ze is in goede gezondheid. Bij wie ze al die tijd verbleef, is niet duidelijk.