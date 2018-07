Vlaamse eretekens voor onder meer Lutgart Simoens, Jill Peeters en Pedro Brugada

Brussel - De Vlaamse regering heeft voor de vierde keer Vlaamse eretekens uitgereikt. Dit jaar zijn er 14 gelauwerden. Onder hen onder meer radiomonument Lutgart Simoens, cardioloog Pedro Brugada en weervrouw Jill Peeters. De eretekens werden woensdag ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag uitgereikt in het Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse regering.

Het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap is een eervolle onderscheiding en verleent geen voorrechten. Er is ook geen geldprijs aan verbonden. De bekroonden zijn “uitzonderlijk verdienstelijk geweest voor Vlaanderen” of hebben “door hun uitzonderlijke talenten bijgedragen aan het positieve imago en de uitstraling van Vlaanderen”. Er is ook het Groot Ereteken voor mensen die zich langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor Vlaanderen.

Elke Vlaamse minister mag een kandidaat (of kandidaten) voordragen. Dit jaar reikt de Vlaamse regering 14 eretekens uit, waaronder ook vier keer het Groot Ereteken.

Dit jaar staan volgende namen op de lijst: Schrijver en journalist Gaston Durnez, radiomonument Lutgart Simoens, gewezen Vlaams topambtenaar Guido Decoster, imam Khalid Benhaddou, voormalig rector van de Universiteit Hasselt Harry Martens (Groot Ereteken), cardioloog Pedro Brugada (Groot Ereteken), onderneemster en gewezen VBO-voorzitster Michèle Sioen (Groot Ereteken), sportdokter Toon Claes, weervrouw en klimaatspecialist Jill Peeters, directeur van het zorgonderzoekscentrum LUCAS Chantalle Van Audenhove, klinisch psycholoog en rouwverwerkingspecialist Manu Keirse, de drijvende kracht achter ‘Boeren op een Kruispunt’ Riccy Fokke, grondlegger van de circulaire economie Henri Verstraete (Groot Ereteken) en oprichter van de galerie De Zwarte Panter Andriaan Raemdonck.

Het 90-jarige radio-icoon Lutgart Simoens sprak namens de 14 gelauwerden een dankwoord uit. Zij blikte kort terug op haar kwarteeuw als presentatrice van het verzoekprogramma ‘Vragen staat vrij’. “Ik heb in die periode geleerd dat je vooral moet luisteren. En dat je respect en begrip moet opbrengen voor andere standpunten. Ik ben zeer erkentelijk voor deze eervolle onderscheiding en dankbaar voor het wederzijdse vertrouwen van het warme hart van Vlaanderen”, aldus Simoens.